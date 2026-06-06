SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NAVIA, José Antonio, q.e.p.d., falleció el 5-6-2026. - Su mujer Elena Combal, sus hijos Guillermina y Jorge Basombrío, Fernanda y Pablo Puiggari e Ignacio y Luly Perrotta y sus nietos Iñigo, Bauti y Emi, Milagros y Joaquín, Felicitas y Gonzalo y Francisco, Mateo, Santos y Olivia lo despiden con mucho amor y ruegan a Dios que lo reciba con los brazos abiertos.

✝ NAVIA, José Antonio, q.e.p.d., falleció el 5-6-2026. - La Academia Nacional de Medicina participa con profundo dolor el fallecimiento de su digno académico titular y ruega una oración en su memoria.

✝ NAVIA, José Antonio, falleció el 5-6-2026. - El Dr. Vadim Kotowicz y familia participan con mucho dolor del fallecimiento de su querido amigo José Antonio. Rogamos una oración por su alma.

✝ NAVIA, José Antonio, falleció el 5-6-2026. - El servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Italiano de Buenos Aires despide con mucho dolor al Dr. José Antonio Navia, ex jefe del servicio. Rogamos una oración por su alma.

✝ NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - El Hospital Universitario Austral lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. José Antonio Navia, médico fundador e impulsor del proyecto que dio origen a nuestra institución. Su visión, dedicación y espíritu de servicio fueron fundamentales para construir los cimientos del hospital que hoy conocemos. Agradecemos su valioso legado y acompañamos con nuestra oración a su familia y seres queridos.

NAVIA, José Antonio, 5-6-2026. - Ivonne y Jorge España, sus hijos Diego, Cecilia, Ximena, Pablo Beretta, Fernando Dorgan y su nieto Marco Beretta despiden a Cacho con profundo dolor, acompañan a Nenona y familia, rezando por su eterno descanso.

✝ NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - El Instituto de Cardiología y Terapéutica Cardiovascular del Hospital Universitario Austral despide con profundo pesar al Dr. José Antonio Navia, fundador de nuestro instituto y referente de la medicina cardiovascular argentina.Su compromiso y excelencia profesional sentaron las bases del desarrollo de la cardiología en nuestro hospital. Se destacó por su labor científica, académica y de investigación, dejando un legado invaluable para nuestra especialidad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este triste momento y rezamos por su eterno descanso.

✝ NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - Juan Carlos y Rosa María Peña, sus hijos y nietos acompañan a Nenona y toda su familia y rezan por Cacho.

✝ NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - Anibal Forchieri, hijas y nietos lo despiden con mucho cariño, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a Nenona y familia en este triste momento.

✝ NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - El directorio de Cabrales S.A. participa su fallecimiento y acompaña a Ignacio y familia en este momento rogando oraciones en su memoria.

✝ NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - Norma Cabrales y sus hijos Pilar y Jorge acompañan a Ignacio y familia con mucho afecto y rezan por su memoria.

✝ NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - Coca Cabrales, hijos y nietos despiden a un amigo de toda la vida y ruegan una oración en su memoria.

✝ NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - Martín, Germán y Marcos Cabrales acompañan a Ignacio con todo cariño rogando oraciones en su memoria.

✝ NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - Todo el personal de Cabrales S.A. abraza con cariño a Ignacio y familia.

✝ NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - Familia Cabrales abraza con todo cariño a Ignacio y familia y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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