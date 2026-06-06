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NAVIA, José Antonio,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

NAVIA, José Antonio, q.e.p.d., falleció el 5-6-2026. - Su mujer Elena Combal, sus hijos Guillermina y Jorge Basombrío, Fernanda y Pablo Puiggari e Ignacio y Luly Perrotta y sus nietos Iñigo, Bauti y Emi, Milagros y Joaquín, Felicitas y Gonzalo y Francisco, Mateo, Santos y Olivia lo despiden con mucho amor y ruegan a Dios que lo reciba con los brazos abiertos.

NAVIA, José Antonio, q.e.p.d., falleció el 5-6-2026. - La Academia Nacional de Medicina participa con profundo dolor el fallecimiento de su digno académico titular y ruega una oración en su memoria.

NAVIA, José Antonio, falleció el 5-6-2026. - El Dr. Vadim Kotowicz y familia participan con mucho dolor del fallecimiento de su querido amigo José Antonio. Rogamos una oración por su alma.

NAVIA, José Antonio, falleció el 5-6-2026. - El servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Italiano de Buenos Aires despide con mucho dolor al Dr. José Antonio Navia, ex jefe del servicio. Rogamos una oración por su alma.

NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - El Hospital Universitario Austral lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. José Antonio Navia, médico fundador e impulsor del proyecto que dio origen a nuestra institución. Su visión, dedicación y espíritu de servicio fueron fundamentales para construir los cimientos del hospital que hoy conocemos. Agradecemos su valioso legado y acompañamos con nuestra oración a su familia y seres queridos.

NAVIA, José Antonio, 5-6-2026. - Ivonne y Jorge España, sus hijos Diego, Cecilia, Ximena, Pablo Beretta, Fernando Dorgan y su nieto Marco Beretta despiden a Cacho con profundo dolor, acompañan a Nenona y familia, rezando por su eterno descanso.

NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - El Instituto de Cardiología y Terapéutica Cardiovascular del Hospital Universitario Austral despide con profundo pesar al Dr. José Antonio Navia, fundador de nuestro instituto y referente de la medicina cardiovascular argentina.Su compromiso y excelencia profesional sentaron las bases del desarrollo de la cardiología en nuestro hospital. Se destacó por su labor científica, académica y de investigación, dejando un legado invaluable para nuestra especialidad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este triste momento y rezamos por su eterno descanso.

NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - Juan Carlos y Rosa María Peña, sus hijos y nietos acompañan a Nenona y toda su familia y rezan por Cacho.

NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - Anibal Forchieri, hijas y nietos lo despiden con mucho cariño, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a Nenona y familia en este triste momento.

NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - El directorio de Cabrales S.A. participa su fallecimiento y acompaña a Ignacio y familia en este momento rogando oraciones en su memoria.

NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - Norma Cabrales y sus hijos Pilar y Jorge acompañan a Ignacio y familia con mucho afecto y rezan por su memoria.

NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - Coca Cabrales, hijos y nietos despiden a un amigo de toda la vida y ruegan una oración en su memoria.

NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - Martín, Germán y Marcos Cabrales acompañan a Ignacio con todo cariño rogando oraciones en su memoria.

NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - Todo el personal de Cabrales S.A. abraza con cariño a Ignacio y familia.

NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - Familia Cabrales abraza con todo cariño a Ignacio y familia y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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