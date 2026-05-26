1
NELSON, Marcela
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ NELSON de LALOR, Marcela. - Su fiel colaboradora durante los últimos 65 años, Irma Lazarte, la despide con cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Polémica en el Senado por el veto de Karina Milei a una candidata a jueza por ser familiar de un periodista
- 3
La guerra en Medio Oriente le trajo a la Argentina exportaciones récord y una factura fiscal más cara
- 4
La despedida de Pep Guardiola de Manchester City, con un show que incluyó a Jordan: “Disfruta tu jubilación”