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NERO, Eduardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ NERO, Eduardo, 23-5-2026. - ¡Eduardo!, ¡muy querido amigo!, te vamos a extrañar mucho. Rogamos una oración en su memoria, Luis y Maru Peluffo.
✝ NERO, Eduardo R., 23-5-2026. - Cuando un amigo se va queda un espacio vacío, gracias a la vida que nos permitió juntarnos. Un abrazo a la familia y una oración en su nombre. Enrique Tronconi, María Marta Saavedra, hijos y nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
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