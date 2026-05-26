SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NERO, Eduardo, 23-5-2026. - ¡Eduardo!, ¡muy querido amigo!, te vamos a extrañar mucho. Rogamos una oración en su memoria, Luis y Maru Peluffo.

✝ NERO, Eduardo R., 23-5-2026. - Cuando un amigo se va queda un espacio vacío, gracias a la vida que nos permitió juntarnos. Un abrazo a la familia y una oración en su nombre. Enrique Tronconi, María Marta Saavedra, hijos y nietos.

Avisos fúnebres

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