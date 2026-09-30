SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NEVARES, Esteban de, q.e.p.d. - Amigo fiel y generoso e inolvidable, compañero en Fundapaz. Acompañamos a su familia con oraciones y fuerte abrazo. Pedro y Mercedes Nazar y Eduardo y Cristina Serantes.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa