1
NEVARES, Esteban de,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ NEVARES, Esteban de, q.e.p.d. - Amigo fiel y generoso e inolvidable, compañero en Fundapaz. Acompañamos a su familia con oraciones y fuerte abrazo. Pedro y Mercedes Nazar y Eduardo y Cristina Serantes.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El desesperado mensaje de una tradicional librería en Corrientes y Callao que corre riesgo de expropiación por el subte F
- 3
La Corte Suprema intervino en una guerra de influencers y falló en defensa de la libertad de expresión
- 4
Matías Soulé fue padre por primera vez y se fue de la concentración de la selección para recibir al bebé