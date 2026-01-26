LA NACION

NOBLE MITRE, Matilde Ana María,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - Christian Bronenberg Victorica y Pilar Gonzalez Mujica y sus hijos Matías y Cata, Juana (a.) e Iván acompañamos con cariño a nuestra hija Mili y a toda la familia Saguier y rogamos una oración por Matilde.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María. - Ricardo Gil Lavedra participa con dolor su fallecimiento y acompaña a Julio, Fernán y toda su familia y afectos en tan triste momento. Ruega una oración en su memoria.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María. - Jorge y Patricia Ortiz abrazan a Julio y a todos los Saguier en uno de los momentos más tristes en la vida.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - Julio Conte-Grand y señora participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María. - Mimi, Nico, Sofi, Tomi y Borja acompañan con cariño a Felo y su familia por la partida de Bela.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - Néstor Landoni manifiesta su profundo pesar acompañando a Fernán y su familia en este difícil y duro momento. Oraré por su descanso eterno.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - El Sr. Landoni junto al directorio de consultores del Plata S.A. acompañan a Fernán y su familia en este doloroso momento.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - Claire, Sofía, Alejandra y Guibert Englebienne participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y nietos Fernán, Luis, Alejandro, Julio, Pam, Daniela, Mia y Max, elevando una oración en su memoria.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - Dickie Siri y María Martha Estrada acompañan a Julio y a toda la familia Saguier con mucho cariño.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d., falleció el 24-1-2026. - Los socios activos y retirados de PwC Argentina participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos y familias en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - El Club Atlético River Plate lamenta profundamente su fallecimiento y hace llegar sus más sinceras condolencias a su familia y amigos.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - Stefano Di Carlo, presidente del Club Atlético River Plate, y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - El directorio y equipo de IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier. Acompañamos con afecto a su familia en este doloroso momento.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Av. Alvear 1535 y el personal del edificio, participan con profundo pesar el fallecimiento de su copropietaria Matilde Noble Mitre, acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - Horacio Crespo y sus hijos Agustín, Miguel y Pablo acompañan a la familia Saguier en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - Javier Martínez Álvarez y la dirección institucional del Grupo Techint lamentan su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria y acompañan con cariño a sus hijos y a la familia Saguier en este triste momento.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - Marcos y Nunzia Bulgheroni y Teresa Aguirre Lanari Bulgheroni participan con pesar su fallecimiento, acompañan con afecto a sus hijos Julio, Alejandro, Fernán, Luis, Florencia, Luz y a toda la familia Saguier en este momento de tristeza y ruegan una oración por su eterno descanso.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - Luis M. Bameule acompaña a Julio y familia en su dolor y reza por su descanso en paz.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

