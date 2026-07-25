SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NOGARO, Mariana, q.e.p.d., 22-7-2026. - Socorro y Florencio Castro Cranwell, hijos y nietos la despiden con profundo dolor. Fue una amiga excepcional, madre luchadora, hija generosa con su tiempo y cariño y deja una profunda huella en todos aquellos que la conocimos.

✝ NOGARÓ, Mariana, q.e.p.d., 22-7-2026. - Tus amigas de siempre, Estela Ramos, Patricia Newton, Laura Burundarena, Socorro Ries Centeno y Patricia Pastorino te despedimos con infinita tristeza.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa