LA NACION

NOGARO, Mariana,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

NOGARO, Mariana, q.e.p.d., 22-7-2026. - Socorro y Florencio Castro Cranwell, hijos y nietos la despiden con profundo dolor. Fue una amiga excepcional, madre luchadora, hija generosa con su tiempo y cariño y deja una profunda huella en todos aquellos que la conocimos.

NOGARÓ, Mariana, q.e.p.d., 22-7-2026. - Tus amigas de siempre, Estela Ramos, Patricia Newton, Laura Burundarena, Socorro Ries Centeno y Patricia Pastorino te despedimos con infinita tristeza.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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