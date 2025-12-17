SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† NORDENSTAHL, Josefina, q.e.p.d. - Bene y Matías participan con profundo dolor su fallecimiento. Los invitan a despedir a Jochi el 20-12-2025, a las 10, en la capilla del cementerio Jardín de Paz, en Pilar.

Avisos fúnebres

