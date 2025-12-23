1
OLIVERO, Elsita Vila De
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† OLIVERO, Elsita Vila de, q.e.p.d. - Isabel y Ricardo Adrogué ruegan oraciones en su querida memoria.
† OLIVERO, Elsita Vila de, q.e.p.d. - Alberto y Cecilia Molinario y Flia. y Atilio y Claudia Bodini y Flia. la despiden con todo cariño y acompañan a María y a toda la Flia. Olivero en este triste momento.
† OLIVERO, Elsita Vila de, q.e.p.d. - Sebastián y Florencia Caballero y María Beatriz Gagliardo despiden con cariño a Elsita y acompañan a su familia en este triste momento.
