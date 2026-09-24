SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OLMOS SHERIDAN, Sheelagh, q.e.p.d. - Sus hermanos Moira y Roberto Zlochisty, Daniel y Laura Suñer, sus sobrinos Marina y Alan Feferbaum, Tomás y Ana Muro, Manuel y Dolores Miguel, y Julián y Agustín Olmos, y sus sobrinos nietos participan su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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