1
ONETO GAONA DE PERKINS, Magdalena
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - Tu sobrino Ale (a.) y Toti, tus sobrinos nietos Ale (Jr.), Dimas y Elisa te despiden con amor y gratitud. Abrazamos a Nico y Carmen, Max, Male y Leandro, Pato y María y nietos.
† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Mara, Regina y Cris, Quino y Pili, Santos, Juanki, Bautista y Olivia te despedimos, Male, agradecidos por haber sido parte de tu vida. Abrazamos muy fuerte a toda la familia Perkins y Oneto Gaona.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Murió Héctor Alterio, un gran actor que supo en sus últimos años vencer a su peor enemigo
- 3
Así es la reforma laboral que propondrá el kirchnerismo en contra de la que mandó el Gobierno al Congreso
- 4
El bolso de Toviggino y la placa de Barracas Central: las pruebas que vinculan al ladero de Tapia con la mansión de Pilar