ONETO GAONA, Oscar

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Boti Campomar y Graciela despiden al queridísimo Ruso y acompañan a Marita y familia con oraciones.

ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Tu sobrino Alejandro y Carlota y nuestros hijos Ale, Dimas y Elisa te despedimos con mucha tristeza y acompañamos a toda tu familia con mucho cariño.

ONETO GAONA, Oscar, q.e.p.d. - Sus primos Pourtalé: Carlos A. y Tisha Vivot, Celia María y Julián Gálvez, Cristina, Clara y Rafael Gandolfo, Claudia y Atilio Bodini acompañan a Marita y a todos los Oneto con el cariño de siempre.

ONETO GAONA, Oscar. - Ana y Fernando Ibarzábal, sus hijos y nietos despiden con mucha tristeza al querídisimo Ruso. Abrazan con el corazón a Marita, Regina y Quino y a toda la familia con el amor de una amistad de toda la vida y la convicción de un reencuentro definitivo.

