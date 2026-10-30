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OSORES SOLER, Elbio

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

OSORES SOLER, Elbio, q.e.p.d. falleció el 29-10-2026. - Tus hijos Estanislao y Fernanda Errecalde, Bárbara y Javier Sola, Facundo, Lida y Andrés Verschoor y tus nietos Iñaki, Delfina, Manuela, Ámparo, Felipe, Zenón, Beltrán, Iván, Celina y Facundo participan con dolor tu fallecimiento y ruegan una oración en tu memoria.

OSORES SOLER, Elbio, q.e.p.d. - Arnoldo e Isabel Listre despiden con gran pena a su querido primo.

OSORES SOLER, Elbio. - Emilio y Leni Gnecco participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

OSORES SOLER, Elbio, q.e.p.d. - Agustín Pablo Alvarez Sagarra y Patricia acompañan con profundo dolor a los hijos de su querido amigo Elbio y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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