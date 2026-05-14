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OSORES SOLER, Jorge
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ OSORES SOLER, Jorge, falleció el 9-5-2026. - Tu hijo Mariano participa con dolor tu fallecimiento y ruega una oración en tu memoria. Te despedimos hoy, a las 11 hs., en el Parque Memorial.
✝ OSORES SOLER, Jorge, falleció el 9-5-2026. - Tu hermano Elbio, sus hijos Estanislao y Fernanda Errecalde, Bárbara y Javier Sola, Facundo, Lida y Andrés Verschoor y nietos participan con dolor tu fallecimiento, rogando una oración en tu memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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