SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OSORES SOLER, Jorge, falleció el 9-5-2026. - Tu hijo Mariano participa con dolor tu fallecimiento y ruega una oración en tu memoria. Te despedimos hoy, a las 11 hs., en el Parque Memorial.

✝ OSORES SOLER, Jorge, falleció el 9-5-2026. - Tu hermano Elbio, sus hijos Estanislao y Fernanda Errecalde, Bárbara y Javier Sola, Facundo, Lida y Andrés Verschoor y nietos participan con dolor tu fallecimiento, rogando una oración en tu memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa