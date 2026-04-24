SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OTERO, Ramiro Juan q.e.p.d., falleció el 22-4-2026. - Tu hermano Ricardo, Andrea; tus sobrinos Eugenia, Axel, Virginia, Andrés, Sebastián, Dolores, Agustín y Gabriela; tus sobrinos nietos Félix, Joaquín, Francisco e Ignacio acompañamos a Luciano y Macarena y rogamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa