LA NACION

OXENFORD, Sylvia

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

OXENFORD, Sylvia, q.e.p.d. - Su tía Joan Croucher y sus hijos la despiden con mucho dolor y acompañan a su madre, sus hermanos, sus queridos hijos y nietos con gran cariño y oraciones.

OXENFORD, Sylvia. - Vivianne Jozami te despide con mucho pesar y con la alegría de haber compartido el amor de nuestros nietos.

OXENFORD, Sylvia, q.e.p.d. - Eduardo Arrieta (a.) despide a Sylvia con mucha tristeza y ruega una oración por el descanso de su alma.

OXENFORD, Sylvia. - Zelmira Llerena de Silva y sus hijos Roberto y Cristina, Zelmira, María y Pablo e Inés y Manuel y nietos la despiden con oraciones y abrazan a Miguel, Clara y los chicos con cariño.

OXENFORD, Sylvia. - Owen Cavanagh lamenta mucho la partida de Sylvia, recordándola con cariño. Acompaña a Alejandro y familia en estos momentos.

OXENFORD, Sylvia, q.e.p.d. - La comisión directiva y socios de Cumelen Country Club despiden a su querida amiga Sylvia Oxenford con todo cariño y acompañan a sus hijos Marcos, Carolina, Ximena y Clara como también a sus familiares y amigos en estos momentos de profunda tristeza.

OXENFORD, Sylvia. - Despido a la queridísima Sylvia con mucho dolor y entrañables recuerdos. Abrazo a Caro, Gime, Clari, Marcos, Alejandro, Richard y Charlie con todo mi amor. Inés Bancalari.

OXENFORD, Sylvia. - Con mucho cariño despedimos a Sylvia y acompañamos a Caro y su familia. Las amigas de Caro de toda la vida del Michael.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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