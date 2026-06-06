SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OXENFORD, Sylvia, q.e.p.d. - Su madre Mary J. Petty y sus hermanos Alejandro, Ricardo y Lupe y Charlie y Florencia, con sus familias lamentan la partida de Sylvia y acompañan a sus queridos hijos y nietos en este triste momento.

OXENFORD, Sylvia. - El cielo repleto de flores silvestres. Gracias querida Sylvia. Abrazamos a toda la familia Oxenford. Los Mac.

Avisos fúnebres

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