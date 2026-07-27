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PÁEZ, Gonzalo Javier
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PÁEZ, Gonzalo Javier, q.e.p.d. - Tus hijos Gonza, Facu, Franchu y Agus; tu nieta Justi; y todos tus seres queridos, te despedimos con profundo dolor y te recordaremos siempre con mucho cariño. - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557.
✝ PÁEZ, Gonzalo Javier, q.e.p.d. - Tu hermano Alejandro y Felicitas, sus hijos y nietos te despiden con tristeza y mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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