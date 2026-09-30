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LA NACION

PAGOTTO, Juan Carlos

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PAGOTTO, Juan Carlos, senador nacional, q.e.p.d. - La Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación expresa su pesar por su fallecimiento y acompaña a su familia y seres queridos.

PAGOTTO, Juan Carlos, q.e.p.d. - Mariano Cúneo Libarona y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PAGOTTO, Juan Carlos, q.e.p.d. - Roberto C. Catalán y Flia. participan su fallecimiento acaecido en La Rioja y acompañan a Silvia y Juan María en este triste momento.

PAGOTTO, Juan Carlos. - Tata Yofre despide a un respetado amigo.

PAGOTTO, Juan Carlos. - El prosecretario administrativo del H. Senado de la Nación, Lucas Clark, lamenta profundamente el fallecimiento del senador nacional Juan Carlos Pagotto y acompaña a su familia en este doloroso momento.

PAGOTTO, Juan Carlos, q.e.p.d. - El comité ejecutivo de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, FURP, participa con pesar el fallecimiento del senador nacional Juan Carlos Pagotto, y acompaña a su familia y seres queridos.

PAGOTTO, Juan Carlos, q.e.p.d. - Agustín W. Giustinian despide con afecto al senador nacional por la provincia de La Rioja y acompaña a su familia y colaboradores.

PAGOTTO, Juan Carlos, q.e.p.d. - La senadora de la Nación Ing. Flavia Gabriela Royon participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

PAGOTTO, Juan Carlos, q.e.p.d. - El senador nacional MC, Dr. Juan Carlos Romero y su Sra. Dra Carmen Lucía Marcuzzi de Romero y familia, participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia en este triste momento y elevan plegarias en su memoria

PAGOTTO, Juan Carlos, q.e.p.d. - El ministro de Justicia de la Nación, Dr. Juan Bautista Mahiques, junto a las autoridades del Ministerio, participan con profundo dolor del fallecimiento del senador nacional, acompañando a su familia y colaboradores en este difícil momento.

PAGOTTO, Juan Carlos, q.e.p.d., falleció el 29-9-2026. - El Honorable Senado de la Nación expresa su profundo pesar por su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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