SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PAHISSA CAMPÁ, Jaime, falleció el 15-8-2025. - INVAP despide a un pionero clave del desarrollo nuclear argentino, cuyo incansable compromiso con la actividad marcó generaciones de profesionales y proyectos. Su visión, su integridad y calidez dejan una huella imborrable en nuestra comunidad. Acompañamos a su familia en este momento de tanto dolor.

† PAHISSA CAMPÁ, Jaime, falleció el 15-8-2025. - Tu amada mujer Marta, tus hijos Gabriela, Jaime y Karina, tus nietos Justo, Olivia, Rocío, Jaimito, Joaquina y Amancio, tu nuera y yerno Malena y Eduardo te amarán por siempre.

† PAHISSA CAMPÁ, Jaime, Dr. - La Asociación Argentina de Tecnología Nuclear y los profesionales de esta actividad despedimos al último de los primeros. Radioquímico de excelencia y defensor incansable de la industria nacional. Trabajó con determinación por el desarrollo del sector nuclear argentino y por el bienestar de sus trabajadores. Construyó un profundo sentido de comunidad, legado que permanecerá en nuestra memoria.

† PAHISSA CAMPÁ, Jaime, Dr., q.e.p.d., falleció el 15-8-2025. - Los integrantes de la Academia Nacional de Ingeniería y del Instituto de Energía lo despiden con gran dolor y le rinden homenaje, acompañando a su familia en este difícil momento.

PAHISSA CAMPÁ, Jaime. - La Comisión Nacional de Energía Atómica despide a uno de sus pioneros y férreo defensor del desarrollo tecnológico nuclear argentino.

PAHISSA CAMPÁ, Jaime. - Tu querido hermano Ricardo, tu cuñada Susana y tus sobrinos Federico, Ricardo, Ana y Natalia te abrazarán siempre.

PAHISSA CAMPÁ, Jaime, q.e.p.d. - Marina y Germán Guido Lavalle lamentan el fallecimiento de un pionero e impulsor de la energía nuclear y acompañan a sus hijos en este triste momento.

PAHISSA CAMPÁ, Jaime. - La Federación Aikikai Argentina lamenta profundamente su fallecimiento quien fuera durante muchos años su presidente, un gran practicante de Aikido y destacado discípulo del Maestro Katsutoshi Kurata Shihan. Su compromiso, entrega y ejemplo, así como su apoyo a nuestro maestro y a la Federación dejaron una huella imborrable en nuestra comunidad. Acompañamos con sincero afecto a su familia, amigos y alumnos en este momento de dolor, y honramos su memoria, manteniendo vivo el espíritu del Aikido que él tanto amó y transmitió. Que su ejemplo siga inspirándonos en el camino.

