Con un nuevo conductor, los Pumas 7s agrandan la base y se incrementa la renovación

Arrancó la temporada en los Juegos Panamericanos de Asunción, con el seleccionado juvenil. Nueve meses después, la cerrará junto al plantel de los Pumas 7s, en los dos últimos torneos pertenecientes al SVNS Championship. Mateo Fossati es una de las caras nuevas en un año de transición, que tiene a la Argentina en la lucha por el título del circuito.

La ausencia por lesión del capitán Santiago Mare le abrió la puerta a Fossati, que viajó por primera vez con el plantel. “Debuté hace un mes en la primera de Belgrano, fue una experiencia tremenda. Arranqué a jugar a los seis años, mi viejo me llevó desde muy chico. Somos cuatro hermanos muy apasionados, que vivimos muy fuerte la vida de club. Nos tocó perder, pero lo disfruté muchísimo. Están siendo meses muy lindos”, cuenta el apertura, que hizo su estreno ante Hindú con try incluido y a la semana siguiente marcó otro en la victoria ante La Plata por el URBA Top 14.

Nacido en 2005, se crió en Belgrano Athletic. Creció conociendo todos los rincones de Virrey del Pino 3456, siguiendo a su papá, Fernando, un emblema de una de las instituciones fundadoras de la Unión Argentina de Rugby. Su tío Sebastián representó a los Pumas 7s y llegó a compartir plantel con Santiago Gómez Cora en la temporada 2002/2003.

“El caso de Mateo lo venimos siguiendo hace bastante tiempo. Tuvo participaciones con nosotros cuando estaba transitando su etapa juvenil y hace unos meses está trabajando con el plantel. Me parecía un excelente momento para que viaje. Le dimos herramientas, creemos que es una buena chance para ir a competir”, puntualizó Gómez Cora, en una temporada en la que podrían terminar debutando ocho jugadores, una cifra elevada que explica los vaivenes a lo largo del año.

Sebastián Dubuc, Eliseo Morales, Juan Patricio Batac, Valentín Maldonado, Martiniano Arrieta y Pedro De Haro son los que hicieron su estreno en las primeras siete etapas. Ahora se podrían sumar Mateo Fossati y Timoteo Silva, el desequilibrante wing del SIC que se ganó un lugar en la consideración en los entrenamientos. “Timoteo está hace muchos años en el sistema UAR. Es un jugador de interés nacional, lo venimos siguiendo hace mucho. Hace tres años hicimos un trial con los jugadores 2005/2006 y ahora están Tati Dubuc y ahora Timoteo”, destacó el entrenador.

“A veces no tenemos injerencia directa en los jugadores, pero si los seguimos, tenemos un monitoreo constante de sus métricas. En cuanto hay una oportunidad los podemos usar porque no estaba compitiendo en ningún equipo de la UAR. Él vino a entrenar hace un mes con nosotros y levantó la mano. Acá no es un tema de quién viene más veces, sino quién se destaca más: esto es un seleccionado nacional y hay que respetarlo. Viajan y compiten los mejores y eso es lo que hacemos en cada entrenamiento, ponerlos a competir”, desarrolló Gómez Cora sobre el back que disputó los mundiales juveniles de 2024 y 2025. “Es centro, wing o forward. La idea es darle herramientas para jugar de centro, que es uno de los puestos más difíciles”, agregó.

Fossati junto a Jerónimo Sorondo Instagram

La premisa del entrenador es seguir encontrando variantes para llegar en plenitud a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Fossati emerge como una opción de apertura. “Hace unos años tuve un trial y en agosto me llamaron para los Juegos Panamericanos. Después arranqué la pretemporada con los Pumas 7s, y llevo seis meses trabajando con el equipo. No me tocó viajar hasta ahora, así que estoy feliz con esta oportunidad. Espero disfrutarlo a pleno y divertirme adentro de la cancha. Soy consciente de que el equipo está muy bien, pero voy a tratar de meterme. La expectativa de Argentina siempre es alta. Quiero sumarme y estar a la altura del circuito”, expresó el jugador de 20 años.

En el caso de debutar, sería el sexto jugador formado en Belgrano Athletic en participar en el Circuito Mundial de Seven luego de su tío Sebastián Fossati, Marcelo Bosch, Hernán Olivari, Joaquín Lucchetti y Franco Florio. Lisandro Arbizu, un prócer del club, participó de los Mundiales de Edimburgo (1993) y Hong Kong (1997). “La idea es jugar de apertura. Puedo usar el pie y tengo buen pase, así que ese es uno de mis roles: trasladar la pelota. Santi hace foco en pasar la pelota, ser el lanzador de juego que necesita el equipo”.

Creció con una etapa dorada del seven argentino, con una generación que ubicó a la Argentina entre las potencias. Hoy le toca incorporarse a un plantel en reconstrucción, pero que conserva pesos pesados que agigantaron la historia argentina. “Desde chico me gusta el seven. Lo vi siempre a Gastón Revol, a Toto Mare también. Me encantaba ver los Juegos Olímpicos y levantarme a mirar el circuito mundial. Estar entrando acá ya era muchísimo para mí. Todos los días vengo con una energía especial, los chicos transmiten eso”, admitió el back de 1,84 kg y 1,84 m, que le gusta atacar los espacios y no le esquiva al contacto físico. “Lo que más me costó de la adaptación es la defensa, que es muy difícil. Te piden muchas cosas en defensa, y al no ser tan rápido al lado de los que están, uno tiene que encontrar más el timing, y saber cuándo subir o cuándo esperar. Es mucha concentración”.

Los Pumas 7s cerrarán la temporada en los torneos de Valladolid y Burdeos. Marchan segundos en el SVNS CHampionship, tras el primer campeonato de las etapas finales, en Hong Kong. Aún en etapa de renovación, pueden permitirse la ilusión de pelear por el título.