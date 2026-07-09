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PAMPILLO, Patricia Sara Bird de,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PAMPILLO, Patricia Sara Bird de, q.e.p.d. - Gloria Laurence e hijos: Gloria e Ignacio despiden a Patsy con tristeza y acompañan a Bernardo y familia con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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