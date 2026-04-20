SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PANDO, Manuel Antonio, (Lilo) q.e.p.d., murió en Goya, Corrientes, el 16-4-2026. - Su mujer, Ana Cello; sus hijos Agustina, Manuel y Paula Reboratti, Tomás y Mariana Melo y Lucas y Fátima Molina y sus nietos Ramón, Antonia, Nina, Aurora y Felicitas participan con profunda tristeza su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Te vamos a extrañar y recordar siempre.

Avisos fúnebres

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