LA NACION

PASMAN, Ana de Elía de

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PASMAN, Ana de Elía de. - Amelita Almanza despide con gran tristeza a su querida prima.

PASMAN, Ana de Elía de, q.e.p.d. - Angélica (Tati) Pasman de Cazenave junto a sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos despiden a Ana, recordándola con profunda alegría y acompañan a los chicos con inmenso cariño.

PASMAN, Ana de Elía de, q.e.p.d. - Bea y todos los Pasman Videla abrazan con enorme cariño a su familia y la recordarán por siempre.

PASMAN, Ana de Elía de. - Margarita Gil de Rueda, sus hijos Alfredo, Estanis y Lorena, Gota y Joaquín, Goyo y Mercedes, Tobías y Flor y Milagros rezamos y acompañamos a sus hijos. Ana, cuántos momentos festejamos la vida. Ahora festejarás en el encuentro con Dios, María y Richie.

PASMAN, Ana de Elía de. - ¡Tantos recuerdos compartidos! Te despedimos con mucho amor, acompañando a tu linda familia. Gonza, Malena, hijos y nueras.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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