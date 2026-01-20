LA NACION

PASTORINO, Horacio Pablo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PASTORINO, Horacio Pablo, 21-8-30; 19-1-2026. - Yoli, Gabi, Carlos, Julián, Mora y Tiago te vamos a extrañar siempre. Tu ejemplo, bondad, generosidad y ética perdurarán en nosotros. Un grande en tu humildad. Nos cuidaste, amaste y te dedicaste a nosotros con mucho amor. Y en un Aleph infinito nos volveremos a encontrar. Rezamos por tu eterno descanso. Nunca te olvidaremos.

PASTORINO, Horacio Pablo q.e.p.d. - EVPP Arquitectos acompaña a su socia Gabriela Pastorino y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Se dispara una peligrosa enfermedad de transmisión sexual
    1

    Se dispara una peligrosa enfermedad de transmisión sexual

  2. Llegó a la Argentina una nueva pickup con foco en el confort y la tecnología
    2

    Llegó a la Argentina una nueva pickup con foco en el confort y la tecnología

  3. Polémica en España por la promoción inoportuna de una empresa competidora de los trenes accidentados
    3

    Una campaña promocional inoportuna de Ouigo tras el accidente ferroviario desata la polémica en España

  4. La historia detrás de un camionero que se hizo multimillonario por una predicción astrológica
    4

    La historia detrás de un camionero que se hizo multimillonario por una predicción astrológica

Cargando banners ...