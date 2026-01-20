1
PASTORINO, Horacio Pablo
✝ PASTORINO, Horacio Pablo, 21-8-30; 19-1-2026. - Yoli, Gabi, Carlos, Julián, Mora y Tiago te vamos a extrañar siempre. Tu ejemplo, bondad, generosidad y ética perdurarán en nosotros. Un grande en tu humildad. Nos cuidaste, amaste y te dedicaste a nosotros con mucho amor. Y en un Aleph infinito nos volveremos a encontrar. Rezamos por tu eterno descanso. Nunca te olvidaremos.
✝ PASTORINO, Horacio Pablo q.e.p.d. - EVPP Arquitectos acompaña a su socia Gabriela Pastorino y familia en este triste momento.
