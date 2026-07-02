SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PATRON URIBURU, Ana María, Fall. en Salta, el 1-7-2026. - Carlos María Sánchez Granel y Carlota Patrón Uriburu, Julia Inés S. G. de Serra, y toda la familia Sánchez Granel, acompañan a sus primos Díaz Patrón en este día triste, recordando con enorme afecto a la querida tía Ana María.

Avisos fúnebres

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