1
PAVLOVSKY, Celina G. de,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PAVLOVSKY, Celina G. de, q.e.p.d. - Despedimos a Celinita con tristeza y acompañamos agradecidos hasta infinito a Miguel, Mayko, Caro, Maia y Andy. Irene y Ricky G. Victorica.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Julia Porporato, trabajadora de un tambo en Australia, 31 años: “Jamás me imaginé trabajar de esto y que me guste tanto”
- 3
Tensión financiera: se desata una tormenta en los mercados globales que amenaza con golpear a la economía argentina
- 4
La Justicia falló a favor de Boca y Talleres tendrá que devolverle más de 2,5 millones de dólares por el caso de Cristian Pavón