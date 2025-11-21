LA NACION

PELAYO, Mariano

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PELAYO, Mariano. - Pipina Orúe; sus hijos Gloria, Josefina y Marcelo, José, Carola y Eduardo, Florencia y Ezequiel, sus nietos y bisnietos despiden a Mariano y acompañan con cariño a Clara, Inda, Esme, Tati, Carola, Eduardo, Nico, Mateo y Tommy en este momento de profundo dolor.

PELAYO, Mariano. - Las amigas de Clerchu despedimos con enorme tristeza a Baby y acompañamos a nuestra querida amiga y sus adorados hijos Inda, Esme y Tati en este dolor inmenso. Estamos con vos Clerchu, hoy y siempre, sosteniéndote con todo nuestro amor. Siempre juntas.

PELAYO, Mariano. - Querido Mariano, cómo nos duele tu pronta partida. Siempre vamos a cuidar a Clari; eran tan felices. Gracias por habernos dado a Inda, Esme y Tati. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Descansa en paz. Te queremos. Carola, Eduardo, Clari, Nico, Mateo y Tomy Bonacina.

PELAYO, Mariano. - Con profundo dolor te despedimos, Gordo. Te vamos a extrañar toda la vida. Gracias por ser el mejor papá del mundo y un marido tan bueno y atento. Te vamos a amar para siempre. Gracias por la familia tan linda que formamos y por haber vivido por nosotros. Clara, Inda, Esme y Tati.

PELAYO, Mariano. - Sonia B. de Blaquier y Mara y Cope Benito acompañan a los Pelayo en su gran pena y abrazan a Pachi y Ticho con todo cariño.

PELAYO, Mariano. - Micky y José Villegas, hijos y nietos, abrazan con mucho cariño a todos los queridos Pelayo y los acompañan en este momento de dolor.

