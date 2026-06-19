SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PERAZZO, Rafael Federico, q.e.p.d. - Directivos y personal de Don Benjamín, MDN y Pilar S.A. lamentan su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor.

PERAZZO, Rafael Federico, q.e.p.d. - Benjamín Gabriel Romero despide con muchísimo dolor al querido Rafael y acompaña a toda la familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa