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PERAZZO, Rafael Federico,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
PERAZZO, Rafael Federico, q.e.p.d. - Directivos y personal de Don Benjamín, MDN y Pilar S.A. lamentan su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor.
PERAZZO, Rafael Federico, q.e.p.d. - Benjamín Gabriel Romero despide con muchísimo dolor al querido Rafael y acompaña a toda la familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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