SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Sus primas Balcarce: Marianita, Pepa, Rosario, Mercedes, Enriqueta e Isabel junto a sus primos políticos Estela, Alico, Santos y Johnny despiden a Luján y abrazan muy fuerte a Vicente, pidiendo una oración por toda su familia.

† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Rulo y Sara González Llamazares despiden a la querida Luján y piden una oración por su alma.

† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Clara Pereda y sus hijos Dolores, Roberto, Pablo y Ramón, sus hijos políticos, nietos y bisnietos despiden a Luján con dolor y acompañan a Vicente y Vicente (h.).

† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Luis, Luis (h.) y Margarita Martel despiden con tristeza a Luján y acompañan a su familia en este triste momento.

† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Tu papá Vicente C. Pereda junto a tus hijas Victoria y Adela, tus yernos Bautista y Guise y tus nietas Génesis y Libertad, rezamos por el descanso de tu alma y te recordaremos siempre con amor. Te despedimos junto a tus amados perros y caballos hoy, a las 14.30, en Jardín de Paz.

† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Fatty Saint (a.) participa con mucha tristeza su fallecimiento, recordando a Luján con mucho cariño y rogando una oración en su querida memoria.

† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Charlie Braun lamenta profundamente su partida. Despido a mi amiga Luján con agradecimiento por los momentos compartidos y por su compañía a lo largo de la vida. A su familia, les envío un abrazo en este momento tan triste. La llevaré siempre en mi recuerdo.

† PEREDA, María Lujan, q.e.p.d. - Ezequiel Roca, María Inés Cabrera y familia participan con mucha tristeza y cariño la partida de Luján y ruegan una oración por su memoria y por toda su familia.

† PEREDA, María Lujan, q.e.p.d. - Estancia Rincón de Umbu y todo su personal participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida patrona Luján y ruegan oraciones por su eterno descanso.

† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Querida ahijada, siempre estarás en nuestros corazones. Te queremos, Marina Sánchez Elía, Camila y Manuel.

Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa