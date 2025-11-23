1
PEREDA, María Luján
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Queridísima Luján, te recordaremos con inmenso cariño y te vamos a extrañar. Acompañamos a Victoria, Adela y a Raúl. El Inglés, Tata y Tomás Sánchez Elía y Cynthia, Santi y Feli Pando.
† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Gloria I. de Pereda, junto a sus hijos, nueras y nietos, despiden con profundo dolor a Luján y acompañan a Adela, Victoria,Vicente y Vicente (h.) en este difícil momento.
† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Un gran abrazo para Vicente de su ahijado Celedonio y familia.
