† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Queridísima Luján, te recordaremos con inmenso cariño y te vamos a extrañar. Acompañamos a Victoria, Adela y a Raúl. El Inglés, Tata y Tomás Sánchez Elía y Cynthia, Santi y Feli Pando.

† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Gloria I. de Pereda, junto a sus hijos, nueras y nietos, despiden con profundo dolor a Luján y acompañan a Adela, Victoria,Vicente y Vicente (h.) en este difícil momento.

† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Un gran abrazo para Vicente de su ahijado Celedonio y familia.

