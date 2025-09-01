1
PEREYRA, Pablo
† PEREYRA, Pablo. - Su madrina Marcela Pereyra y sus hijos Alejandro, Agustina y Dolores acompañan con cariño a Santi, Mati y María y ruegan una oración en su memoria.
