Platense sorprendió a Corinthians de la mano de Franco Zapiola y se clasificó a los octavos de la Copa Libertadores

En la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Platense sorprendió a Corinthians y le ganó en Brasil por 2 a 0. El Calamar, que disputa por primera vez el certamen, perdió contra Independiente Santa Fe en la fecha anterior y se complicó, pero a pesar de la presión de estar obligado a ganar para avanzar de ronda, se impuso en el Neo Química Arena.

De la mano de Franco Zapiola, el equipo de Vicente López abrió el marcador con un gol desde el punto penal. Y más tarde, extendió la ventaja, con un blooper incluido.

El conjunto dirigido por Walter Zunino saltó al Arena Corinthians con la presión de sumar de a tres: si bien en las matemáticas podía empatar y depender de un empate o derrota de Independiente Santa Fe, el equipo colombiano se adelantó en el marcador ante Peñarol a los 12 minutos, y obligó al Calamar a ganar.

¡EL CALAMAR SUEÑA EN GRANDE! Franco Zapiola cambió penal por gol para poner el 1-0 de Platense vs. Corinthians en Brasil por la sexta fecha del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.



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Sin embargo, la visita a Brasil no fue una complicación: a los 20 minutos, Zapiola rompió el cero de penal. Tras un centro y una mala salida del arquero de Corinthians, el argentino Rodrigo Garro tocó la pelota con la mano dentro del área y el árbitro sancionó una falta. Así, el delantero la cruzó en los 12 pasos y le dio la ventaja a Platense.

A pesar de que el Timão ya está clasificado como primer del grupo, sin importar el resultado de este miércoles, se le plantó a Platense en su casa y, después del gol, adelantó sus líneas y fue a buscar, al menos, el empate.

En tanto, a los 56 minutos del segundo tiempo, una presión alta de Platense forzó el error defensivo de Corinthians y el Calamar tuvo su resultado. El arquero quiso reventar la pelota pero despejó con complicaciones y se la dejó servida a Zapiola, que en cuestión de segundos se perfiló y la metió adentro del arco, a pesar de que estaba en una posición un poco incómoda.

¡INTERCEPTÓ EL PASE Y SACÓ UN ZURDAZO EXQUISITO PARA UN GOLAZO! Doblete de Franco Zapiola y 2-0 de Platense contra Corinthians en Brasil por la fecha 6 del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.



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Sobre el final, el equipo argentino tuvo su sufrimiento: a los 87 minutos, el árbitro cobró penal a favor de Corinthians por una jugada peligrosa de Tomás Silva contra el rival dentro del área, después de ir a buscar la pelota con la pierna elevada, pero, después de una revisión en el VAR, los jueces determinaron que no hubo infracción.

Con este resultado, Platense se clasificó segundo en el grupo E, con 10 unidades. Perdió contra Corinthians en la primera fecha e Independiente Santa Fe en la cuarta, pero también le ganó una vez al conjunto colombiano y otra a Peñarol, y empató en una ocasión con el club uruguayo.

El líder del grupo fue Corinthians, que a pesar del resultado con Platense, acumuló 11 puntos. Quedaron afuera Independiente Santa Fe, con ocho unidades, que pasó a la Conmebol Sudamericana y Peñarol, con tres, que quedó afuera de todas las competencias.

El conjunto de Vicente López está disputando la Libertadores por primera vez en su historia, después de clasificar tras ganar el Torneo Apertura 2025, después de ganarle la final a Huracán.