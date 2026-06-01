SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PEREYRA ZORRAQUÍN, Francisco J. - Con mucho cariño despedimos a Pancho agradeciendo por su vida compartida con nosotros. Marta tu mujer, tus hijos Paco y Carme, Anita y Marcos, Luz y Nano, Paz y Galla, Mery y Rulo, y tus nietos Isa, Azul, Bauti, Elisa y Jacinta te vamos a extrañar mucho. Lo vamos a despedir el martes 2-6, en el Jardín de Paz, a las 11.

✝ PEREYRA ZORRAQUIN, Francisco (Pancho), q.e.p.d., falleció 30-5-2026. - Sus amigos Cacho y Ángeles, Fernando y Blanca, Goyo y Elena y Paul y Joanie despiden a su querido amigo Panchito, acompañan a Martita, hijos y nietos en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ PEREYRA ZORRAQUIN, Francisco q.e.p.d. - Claudio y Carola Aguirre, sus hijos Nico, Belén y Lucas, Javier y Clara, Caro y Diego, Flor y Lucio y Vero despedimos a Pancho con dolor, agradeciendo tanta vida compartida. Hasta que volvamos a encontrarnos amigo, Dios te guarde en la palma de su mano. Abrazamos a Marta, Paco y Carmen, Anita y Marcos, Luz y Nano, Paz y Galla, Mateo y María.

PEREYRA ZORRAQUÍN, Francisco. - Manuel Abella Nazar, Enrique Cadenas, Matías Castiella, Hernán Galeano, Joaquín Granja, Lucas Hunter, Justo MacLoughlin, Alejandro Maggio, Tomás Marseillan, Ignacio Mazzinghi, Juan Manuel Bo y Facundo Paz acompañan a Paco, Carme, Martita y a toda la familia Pereyra Zorraquín en este doloroso momento y despiden a Pancho, a quien recordarán con mucho cariño y admiración.

✝ PEREYRA ZORRAQUÍN, Francisco. - Guillermo Bernaldo de Quirós, Titi Salinas y sus hijos Matías, Dominique y Chiara despiden con mucho dolor al queridísimo Pancho. ¡Cuánto te vamos a extrañar!.

✝ PEREYRA ZORRAQUÍN, Francisco. - Ernesto y Bea Beruti, sus hijos Ernesto y Fátima y Jimena despiden al querido Pancho y acompañan a Marta y los chicos con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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