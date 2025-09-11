SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PÉREZ BOURBON, Hector. - Rafa, Elena, Jorge y Patri despiden al queridísimo Torchi y acompañan a Ceci, Anita y José en este triste momento.

† PÉREZ BOURBON, Héctor. - Su primo Natalio Trebino y su familia, toda la familia Fontana y la familia Trebino desde Córdoba despiden con gran tristeza al querido Torchi, con quien tuvieron el privilegio de compartir hermosos momentos y acompañan en su dolor a su esposa e hijos y a toda la familia Pérez Bourbon.

Aviso publicado en la edición impresa