SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PERICAS, Pedro Carlos, Dr., q.e.p.d., el Señor lo llamó a su lado el 22-10-2026. - Los propietarios y vecinos del Consorcio de Propietarios de Av. Callao 868 despiden con profundo pesar a su querido vecino Carlos, médico amante de la vida y hombre de fe, que vivió bajo el manto de María. Que ella lo acompañe en su encuentro con el Señor. Acompañan a su familia y ruegan una oración por su alma.

✝ PERICÁS, Pedro Carlos A., Dr., q.e.p.d. - Pat Dinale despide a su gran amigo del alma, un ser excepcional, hombre de principios, médico responsable, dedicado, provida y, por sobre todo, verdadero testigo de esperanza. Gracias por todo Doc, su amistad me ha honrado.

✝ PERICÁS, Pedro Carlos A., Dr., q.e.p.d. - Sus abogados, doctores Mayci Zabala Martínez, Andrea Otero, Patricia Dinale y Gonzalo Lagar Daher lamentan profundamente la partida del doctor Pericás y acompañan a su hijo Santiago con mucha consideración y respeto.

✝ PERICÁS, Pedro Carlos A., Dr., q.e.p.d. - Treize Mai S.A. y sus colaboradores despiden al estimado doctor Pericás y acompañan a su familia en este triste momento.

✝ PERICÁS, Pedro Carlos A., Dr., q.e.p.d. - Estudio Jurídico Patricia Dinale de Jantus, sus asistentes y colaboradoras Paula Ranzuglia, Patricia Carbó, Mariana Corrales, Gabriela Ali y Albita Aguirre despiden con mucho cariño al querido doctor Pericás, quien ha sido un ejemplo hasta el final, de caridad, humildad y fortaleza.

✝ PERICÁS, Pedro Carlos A., Dr., q.e.p.d. - Guadalupe Jantus Dinale y Santiago Peña, sus hijos Mateo, Lourdes y Tomás despiden con mucha tristeza al querido Doc y acompañan a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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