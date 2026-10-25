SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PERICÁS, Pedro Carlos. - Jorge Félix Aufiero participa con profundo dolor su fallecimiento, despide a su amigo de toda la vida con todo cariño, acompaña a sus seres queridos en estos tristes momentos y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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