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LA NACION

PETRILLO, Liliana M.,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PETRILLO, Liliana M., q.e.p.d. - El Rotary Club de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de la esposa de su distinguido y apreciado consocio Dr. Miguel Galmés y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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