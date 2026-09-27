SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PETRILLO, Liliana M., q.e.p.d. - El Rotary Club de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de la esposa de su distinguido y apreciado consocio Dr. Miguel Galmés y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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