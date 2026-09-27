SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PETRILLO, Liliana Mabel, q.e.p.d., falleció el 25-9-2026. - Su esposo, Miguel Ángel Galmés, sus hijos, Paula y Gonzalo, sus hijos políticos, Fernando y Yanina, y sus nietos, Juana, Felicitas, Faustino y Martina, y Lionel, que está en camino, participan con profundo dolor su fallecimiento y la despiden con inmenso amor, guardando para siempre el recuerdo de su cariño y de tantos momentos inolvidables. Que descanses en paz. Se realizará un responso hoy, a las 11.30, en el cementerio Parque Iraola, Hudson.

✝ PETRILLO, Liliana Mabel, Dra., q.e.p.d., falleció el 25-9-2026. - La comisión directiva de la Sociedad Argentina de Alergia e Inmunopatología y su presidente, Dr. Jorge Bertram, participan con profundo pesar el fallecimiento de la esposa del presidente de la Asociación Médica Argentina y elevan una oración por su eterno descanso.

✝ PETRILLO, Liliana Mabel, Dra., q.e.p.d., falleció el 25-9-2026. - La honorable comisión directiva de la Asociación Médica Argentina, participa con profundo pesar el fallecimiento de la esposa del presidente de AMA, Prof. Dr. Miguel Ángel Galmés, y acompaña a él y a su familia en este doloroso momento, elevando una oración por su eterno descanso.

✝ PETRILLO, Liliana Mabel, q.e.p.d., falleció el 25-9-2026. - Todo el personal de la Asociación Médica Argentina participa con profundo pesar el fallecimiento de la esposa de su presidente, y acompaña a Miguel y a toda su familia en este doloroso momento, elevando una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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