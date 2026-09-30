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PETRILLO, Liliana Mabel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PETRILLO, Liliana Mabel, Dra., q.e.p.d., falleció el 25-9-2026. - La Sociedad Argentina de Terapia Radiante Oncológica expresa sus más sentidas condolencias al Prof. Dr. Miguel Galmés, presidente de la Asociación Médica Argentina, y a toda su familia, acompañándolos en este momento de profundo dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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