LA NACION

PETRUCCI, Darío Ernesto,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PETRUCCI, Darío Ernesto, q.e.p.d., nació el 7-10-48 y falleció el 5-7-2026. - Con un dolor inexplicable nos despedimos de un grande. El más grande para nosotros. Gracias por cuidarnos con tanto amor y ser el súper héroe que necesitamos siempre. Te vamos a extrañar mucho. Ahora estás en paz y una parte tuya va a estar siempre con nosotros. ¡Hasta siempre Petrucci!. Tu esposa, tus hijos y tu familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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