SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PETRUCCI, Darío, q.e.p.d., falleció el 5-7-2026. - Los socios activos y retirados, y colaboradores de PwC Argentina acompañan a Silvia Giordano y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ PETRUCCI, Darío, q.e.p.d. - Claudia Coppola, Carolina García Zúñiga y sus familias, despiden con tristeza a Darío y abrazan con mucho cariño a su esposa Silvia y a sus hijos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa