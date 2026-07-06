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PETRUCCI, Darío,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PETRUCCI, Darío, q.e.p.d., falleció el 5-7-2026. - Los socios activos y retirados, y colaboradores de PwC Argentina acompañan a Silvia Giordano y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
✝ PETRUCCI, Darío, q.e.p.d. - Claudia Coppola, Carolina García Zúñiga y sus familias, despiden con tristeza a Darío y abrazan con mucho cariño a su esposa Silvia y a sus hijos.
Aviso publicado en la edición impresa
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