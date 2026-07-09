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PETTY, María,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PETTY de OXENFORD, María, (Mary), falleció el 8-7-2026. - Sus hijos Alejandro, Ricardo y Lupe, y Charlie y Florencia, junto con sus familias y las de nuestros hermanos que ya partieron Eduardo y Sylvia, celebramos y despedimos con cariño y gratitud sus 103 años vividos.
✝ PETTY de OXENFORD, María (Mary). - Damián Pozzoli, María Egidy y familia acompañan a Alejandro y toda la familia Oxenford en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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