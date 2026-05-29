SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PIANO, Cristina de. - Edith y Francisco Devoto y sus hijos acompañan a la familia Piano con su mayor cariño.

✝ PIANO, Cristina de, q.e.p.d. - Pilar y Héctor Sluga e hijos despedimos a nuestra querida amiga Cristina y acompañamos a su familia en este triste momento. Cristina, descansa en paz junto a Alfredo.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa