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PIANO, Cristina de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PIANO, Cristina de. - Edith y Francisco Devoto y sus hijos acompañan a la familia Piano con su mayor cariño.
✝ PIANO, Cristina de, q.e.p.d. - Pilar y Héctor Sluga e hijos despedimos a nuestra querida amiga Cristina y acompañamos a su familia en este triste momento. Cristina, descansa en paz junto a Alfredo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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