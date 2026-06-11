1
PICASSO ACHAVAL, Fernando María
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PICASSO ACHAVAL, Fernando María. - Tus hermanos Alejandro y Clara, hijos y nietos te despiden con cariño y ruegan una oración en tu memoria
✝ PICASSO ACHÁVAL, Fernando María, 10-6-2026. - Su hermana María y sus hijos Sebastián, Milagros, María, Josefina y Diógenes Pérez Otero y sus familias participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
✝ PICASSO ACHAVAL, Fernando María. - Tu sobrina Clara y Guillermo Demaio te despiden con cariño agradecidos por el tiempo compartido.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Se espera una “bomba antártica” en Argentina: cuáles son las 8 provincias que sentirán primero el impacto del frío extremo
- 3
Cruces internacionales cerrados, más de 700 camiones varados y preocupación en una provincia
- 4
Manuel Adorni admitió que ocultó ingresos en sus declaraciones juradas por al menos US$500.000