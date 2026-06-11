SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PICASSO ACHAVAL, Fernando María. - Tus hermanos Alejandro y Clara, hijos y nietos te despiden con cariño y ruegan una oración en tu memoria

✝ PICASSO ACHÁVAL, Fernando María, 10-6-2026. - Su hermana María y sus hijos Sebastián, Milagros, María, Josefina y Diógenes Pérez Otero y sus familias participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ PICASSO ACHAVAL, Fernando María. - Tu sobrina Clara y Guillermo Demaio te despiden con cariño agradecidos por el tiempo compartido.

Avisos fúnebres

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