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PIROVANO, Matilde Gay de,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PIROVANO, Matilde Gay de, q.e.p.d. - Su consuegra Susana O. de Baqué, sus hijos M. Inés, Juan, Carola y Fernando, y sus respectivas familias, despiden a una mujer excepcional,y abrazan con cariño a todos los Pirovano.
✝ PIROVANO, Matilde Gay de, q.e.p.d. - M. Inés Baqué y Robbie Kirton, Juani G. Baqué, Delfi Lamón y Rafa G. Baqué, Pili G. Baqué y Lucas Vallero la despiden con mucho cariño y abrazan a Carlos, Carola, Carlitos y Tere, y a toda la familia Pirovano.
Aviso publicado en la edición impresa
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