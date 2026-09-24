SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PIROVANO, Matilde Luisa Gay Vionnet de, q.e.p.d., falleció el 23-9-2026. - Sus hijos Pablo y Cecilia Muratorio y sus nietos Clara, Paz, Francisco, Matías, Mercedes y Marcos la despiden con inmenso amor, agradeciendo haberla disfrutado tantos años. Que descanses en paz, Mamam. Te queremos y rezamos por vos.

✝ PIROVANO, Matilde Luisa Gay Vionnet de, q.e.p.d., falleció el 23-9-2026. - Sus hijos María Laura y Fernando Bouilly, Federico Raffo, Matilde, Carlos y Carola Baqué, Francisco y Lise-Lotte Olsen, Pablo y Cecilia Muratorio y María, sus nietos y bisnietos participan con mucho dolor su fallecimiento, con la confianza de que ya descansa en brazos de la Virgen. Ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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