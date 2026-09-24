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PIROVANO, Matilde Luisa Gay Vionnet de,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PIROVANO, Matilde Luisa Gay Vionnet de, q.e.p.d., falleció el 23-9-2026. - Sus hijos Pablo y Cecilia Muratorio y sus nietos Clara, Paz, Francisco, Matías, Mercedes y Marcos la despiden con inmenso amor, agradeciendo haberla disfrutado tantos años. Que descanses en paz, Mamam. Te queremos y rezamos por vos.
✝ PIROVANO, Matilde Luisa Gay Vionnet de, q.e.p.d., falleció el 23-9-2026. - Sus hijos María Laura y Fernando Bouilly, Federico Raffo, Matilde, Carlos y Carola Baqué, Francisco y Lise-Lotte Olsen, Pablo y Cecilia Muratorio y María, sus nietos y bisnietos participan con mucho dolor su fallecimiento, con la confianza de que ya descansa en brazos de la Virgen. Ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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