PLAZA DE AYALA DE ETCHEVERRY, María Del Pilar (Pila)

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PLAZA DE AYALA de ETCHEVERRY, María del Pilar (Pila). - Tus primos Orlando Arrechea Harriet y Maruja R. de A. H., Marta A.H. de Olivero y sus hijos María y Esteban, Guillermo y Soledad, Juana y Diego, Silvia A.H. de Lemos y sus hijos Sofía y Miguel, Malena y Papo, Josefina y Tito, Vicky y Santiago, te despedimos Pila con profundo dolor y rogamos una oración en tu memoria.

