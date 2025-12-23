SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PLAZA DE AYALA de ETCHEVERRY, María del Pilar (Pila). - Tus primos Orlando Arrechea Harriet y Maruja R. de A. H., Marta A.H. de Olivero y sus hijos María y Esteban, Guillermo y Soledad, Juana y Diego, Silvia A.H. de Lemos y sus hijos Sofía y Miguel, Malena y Papo, Josefina y Tito, Vicky y Santiago, te despedimos Pila con profundo dolor y rogamos una oración en tu memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa