SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ POGGI, Alberto, q.e.p.d. - Con inmensa tristeza participamos el fallecimiento de Alberto. Lo despedimos no solo con dolor sino con la gratitud de haber compartido la vida con una excelente persona, cuya generosidad no conocía límites y cuya naturaleza risueña iluminaba cada uno de nuestros encuentros. Fuiste un pilar de alegría y bondad para toda la familia. Tu partida deja un vacío inmenso, pero tu recuerdo permanecerá vivo en cada gesto solidario y en cada sonrisa que nos regalaste. Te vamos a extrañar muchísimo. Sus hermanas Ofelia, Nilda y Lichi, junto a sus esposos, sobrinos y sobrinos nietos.

✝ POGGI, Alberto, q.e.p.d. - Querido amigo de la vida, cómo te vamos a extrañar. Silvia R. de Spiller e hijos.

✝ POGGI, Alberto. - Jorge, María Dolores Bordeu de Otamendi y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ POGGI, Alberto, q.e.p.d. - Diego y Teresa Otamendi y sus hijos despiden con inmensa tristeza a Alberto y acompañan a Malala, Laura y Clara con mucho cariño.

✝ POGGI, Alberto. - Julie y Eduardo Gowland y su hija Elisa lo despiden con enorme tristeza y acompañan a Malala, Clara y Laura con inmenso cariño.

✝ POGGI, Alberto, q.e.p.d. - Johnny y Elena Mac Donnell, hijos y nietos, despedimos con tristeza a Alberto y acompañamos a Malala, Clara y Laura con mucho cariño.

✝ POGGI, Alberto, falleció el 5-8-2026. - Jorge y María U. de Vallebella e hijos despiden a su querido amigo Alberto y acompañan a Malala y familia afectuosamente.

POGGI, Alberto, q.e.p.d. - Raúl Curutchet y Marcela, sus hijas y nietos despedimos a Poggi con tristeza y acompañamos a Malala, M. Clara y M. Laura con mucho cariño.

✝ POGGI, Alberto, q.e.p.d. - Inés y Dany Palandjoglou despiden a Alberto y acompañan a Malala y sus hijas y a María Marta con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa