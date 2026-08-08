LA NACION

POGGI, Alberto Pablo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

POGGI, Alberto Pablo, q.e.p.d. Andrés Cusi acompaña muy afectuosamente a Malala y sus hijas. Lo recordaré, entre otras cosas, por su humor con fina ironía, su noble valor por la amistad y su templanza frente a los tres putts. Un gran abrazo también para toda la familia Elizalde.

Avisos fúnebres
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