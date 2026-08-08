LA NACION

POLLITZER, Jorge

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

POLLITZER, Jorge. - Tus sobrinos Manuel, Alfonso, Guadalupe y Joaquín Balaguer junto a sus familias te despedimos con enorme tristeza y agradecemos todos los recuerdos y momentos compartidos que nos guardamos en el alma. Fuiste un ser excepcional. Te vamos a extrañar.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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